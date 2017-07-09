صورة.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين وتحطم مدرجات برج العرب

هاجم جماهير نادي الزمالك، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب التعادل أمام القطن الكاميروني، بهدفين مقابل مثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووجه جمهور القلعة البيضاء السباب للاعبي الفريق، عقب انتهاء المباراة مباشرة، منتقدين أداء اللاعبين في المباراة.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر والونش وأحمد توفيق

في خط الوسط: دونجا ومعروف يوسف وشيكابالا وأيمن حفني

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو

كان الزمالك يحتاج للفوز في هذه المباراة بأي نتيجة، بشرط أن يفوز اتحاد العاصمة بفارق هدفين، من أجل أن يضمن مقعداً له في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن جمهور الزمالك ، قد وجهوا أيضا السباب لمرتضي منصور، رئيس النادي، قبل بدء المباراة، مما دفعوه للرد عليهم .