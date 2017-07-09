وسط جماهيره.. الزمالك يودع دوري الأبطال بعد تعادله أمام أهلي طرابلس

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله أمام أهلي طرابلس بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

افتتح التسجيل للزمالك باسم مرسي برأسية رائعة في الدقيقة 14 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل لأهلي طرابلس الليبي، اللاعب أنيس محمد صولح ، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، ومع أحداث الشوط الثثاني، نجح اللاعب مابيدي في إدراك هدف الثاني للأهلي بالدقيقة 66 ، قبل أن يتعادل للزمالك النيجيري معروف يوسف، ولكن لم يستطيع لاعبو الزمالك أحراز أي أهداف أخري لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويودع الفريق الأبيض البطولة الإفريقية.

يذكر أن اللاعب محمود حمدي “الونش” بطاقة حمراء من حكم المباراة .

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر والونش وأحمد توفيق

في خط الوسط: دونجا ومعروف يوسف وشيكابالا وأيمن حفني

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو

كان الزمالك يحتاج للفوز في هذه المباراة بأي نتيجة، بشرط أن يفوز اتحاد العاصمة بفارق هدفين، من أجل أن يضمن مقعداً له في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.