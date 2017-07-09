أهلي طرابلس يتقدم بالهدف الثاني في شباك الزمالك

نجح لاعب فريق أهلي طرابلس الليبي، في تسجيل الهدف الثاني في شباك الزمالك، بالدقيقة 69 من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كان أنيس محمد صولح لاعب فريق أهلي طرابلس الليبي، قد سجل الهدف الأول في شباك الزمالك، بالدقيقة 45 .

وتلقي اللاعب محمود حمدي “الونش” بطاقة حمراء من حكم المباراة .

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر والونش وأحمد توفيق

في خط الوسط: دونجا ومعروف يوسف وشيكابالا وأيمن حفني

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو

ويتزيل الزمالك المجموعة برصيد 5نقاط، بينما يتقاسم صدارتها كلا من اتحاد العاصمة الجزائري و أهلي طرابلس الليبي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي في المركز الثالث فريق كابس يونايتد الزامبي.

ويحتاج الزمالك للفوز في هذه المباراة بأي نتيجة، بشرط أن يفوز اتحاد العاصمة بفارق هدفين، من أجل أن يضمن مقعداً له في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.