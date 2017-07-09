تعرف على سبب إنقطاع البث عن قناة bein sports خلال مباراة الزمالك وأهلى طرابلس

شهدت مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي ، المقامة الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، قطع البث التليفزيوني من المصدر.

وعقب انقطاع البث عن القناة، انتقل البث إلى الاستوديو التحليلي في قطر، وأكدوا مسئولي القناة أن انقطاع البث من المصدر وليس لنا علاقة بما حدث.

وفي لحظة انقطاع البث التليفزيوني سجل فريق أهلي طرابلس الليبي هدف التعادل في شباك الزمالك، وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب محمود “الونش” مدافع الفريق الأبيض.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر والونش وأحمد توفيق

في خط الوسط: دونجا ومعروف يوسف وشيكابالا وأيمن حفني

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو

ويتزيل الزمالك المجموعة برصيد 5نقاط، بينما يتقاسم صدارتها كلا من اتحاد العاصمة الجزائري و أهلي طرابلس الليبي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي في المركز الثالث فريق كابس يونايتد الزامبي.

ويحتاج الزمالك للفوز في هذه المباراة بأي نتيجة، بشرط أن يفوز اتحاد العاصمة بفارق هدفين، من أجل أن يضمن مقعداً له في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.