أهلي طرابلس يتعادل أمام الزمالك من ركلة جزاء ويضعف آماله في التأهل

سجل أنيس محمد صولح لاعب فريق أهلي طرابلس الليبي، الهدف الأول في شباك الزمالك، بالدقيقة 45 من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتلقي اللاعب محمود حمدي “الونش” بطاقة حمراء من حكم المباراة .

كان الزمالك مسيطر على مجريات الشوط الأول بالكامل، ولكن سرعان ما استفاق لاعبو أهلي طرابلس ونجحوا في إدراك هدف التعادل.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر والونش وأحمد توفيق

في خط الوسط: دونجا ومعروف يوسف وشيكابالا وأيمن حفني

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو

ويتزيل الزمالك المجموعة برصيد 5نقاط، بينما يتقاسم صدارتها كلا من اتحاد العاصمة الجزائري و أهلي طرابلس الليبي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي في المركز الثالث فريق كابس يونايتد الزامبي.

ويحتاج الزمالك للفوز في هذه المباراة بأي نتيجة، بشرط أن يفوز اتحاد العاصمة بفارق هدفين، من أجل أن يضمن مقعداً له في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.