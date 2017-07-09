صورة.. صلاح لـ “الشناوي”: يا سلام لو تجيب جول النهاردة

مازح النجم الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، والمنضم حديثاً إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أحمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات “تويتر” ، ” ياسلام بقي لو الشناوي جاب جول النهاردة”.

الزمالك يواجه أهلي طرابلس الليبي، الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر والونش وأحمد توفيق

في خط الوسط: دونجا ومعروف يوسف وشيكابالا وأيمن حفني

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو

ويتزيل الزمالك المجموعة برصيد 5نقاط، بينما يتقاسم صدارتها كلا من اتحاد العاصمة الجزائري و أهلي طرابلس الليبي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي في المركز الثالث فريق كابس يونايتد الزامبي.

ويحتاج الزمالك للفوز في هذه المباراة بأي نتيجة، بشرط أن يفوز اتحاد العاصمة بفارق هدفين، من أجل أن يضمن مقعداً له في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.