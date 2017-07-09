الترجي يمطر شباك سانت جورج برباعية ويضرب موعدا مع الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال

انتهت مباراة الترجي التونسي و سانت جورج الإثيوبي، بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل لاشئ ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

احرز الأهداف كلا من خليل شمام الهدف الأول بالدقيقة 29، قبل أن يضيف الهدف الثاني اللاعب بلال الماجري بالدقيقة 36، ثم سجل الهدف الثالث اللاعب هيثم الجويني في الدقيقة 83، قبل أن يختتم الأهداف للفريق التونسي اللاعب علي المشاني بالدقيقة 94 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يواصل الترجي تصدره للمجموعة، ويتأهل إلى دور الثمانية من البطولة، ليواجه الأهلي المتأهل موصيف عن المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولي بينهما أحد أيام 8 أو 9 أو10 سبتمبر المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر أيضا في تونس.

يذكر أن الأهلي قد فاز على نظيره القطن الكاميروني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.