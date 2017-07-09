رئيس سموحة يكشف عن وجهة إسلام محارب المقبلة

كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن النادي الذي يرغب في الانتقال إليه إسلام محارب، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي السكندري.

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خاص مع سيف” الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر،: ” إسلام محارب يرغب في الانتقال إلى النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه رفض جميع العروض التي تلقاها بشكل رسمي.

وأضاف رئيس سموحة، : ” اللاعب لا يفضل الاحتراف الخارجي، ويفضل البقاء في سموحة أو الرحيل بشرط أن ينتقل إلى الأهلي “.

فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قد صرح مؤخراً أنه لم يفرط فى “محارب” إلا بمبلغ مالي قدره 20 مليون جنية، الأمر الذي استاء منه مسئولي النادي الأهلي بداعي كثرة المبلغ المالي المطلوب.

وعلمت “اخبار الأهلي” أن مسئولي النادي الأهلي، قرروا إرسال عرض رسمي لسموحة بمبلغ 5 مليون جنية، بالإضافة إلا إعارة اللاعب حسين السيد ، الظهير الإيسر للفريق، مقابل الحصول على خدمات إسلام محارب خلال الانتقالات الصيفية، لاسيما وأن اللاعب سينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم المقبل.