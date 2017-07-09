تشكيل الزمالك لمواجهة أهلي طرابلس.. ثنائي هجومي وعودة توفيق لمركزه

أعلن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، فى تمام التاسعة من مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ودفع إيناسيو بثنائي هجومي في التشكيل ليزيد معهما شيكابالا و أيمن حفني.

وجاءت التشكيلة كالأتي:

في حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر والونش وأحمد توفيق

في خط الوسط: دونجا ومعروف يوسف وشيكابالا وأيمن حفني

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو

ويتزيل الزمالك المجموعة برصيد 5نقاط، بينما يتقاسم صدارتها كلا من اتحاد العاصمة الجزائري و أهلي طرابلس الليبي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي في المركز الثالث فريق كابس يونايتد الزامبي.

ويحتاج الزمالك للفوز في هذه المباراة بأي نتيجة، بشرط أن يفوز اتحاد العاصمة بفارق هدفين، من أجل أن يضمن مقعداً له في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.