وست بروميتش يغري الأهلي بـ 4 ملايين دولار للحصول على خدمات حجازي

دخل أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمامات نادي وست هام بروميش، بعد تألقه مع الفريق في المباريات الإفريقية.

ورصد مسئولي النادي الإنجليزي مبلغ 4ملايين دولار، من أجل الحصول على خدمات اللاعب ، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

موقف الأهلي من بيع حجازي

طلب سيدعبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من أحمد حجازي، ضرورة تأجيل مناقشة العروض الإنجليزية المقدمة عاما ، لاسيما وأن الفريق في أشد الاحتياج إله في الفترة الحالية.

وشدد عبد الحفيظ على ضرورة حسم النادي الأهلي لموقفه في بطولة دوري أبطال افريقيا أولاً قبل مناقشة أمر العروض الإنجليزية.

ومن المقرر أن يرسل مسئولي نادي وست بروميتش ، عرضاً رسمياً للنادي الأهلي، خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره وادي دجلة، يوم الإربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، وذلك بعد تغلبه على القطن الكاميروني أمس وتأهله إلى دور الثمانية من البطولة.