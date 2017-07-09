بعد أزمته مع البدري.. غالي يشارك في مران الأهلي

انتظم حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقام حالياً على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

غالي يحصل على راحة 48 ساعة

كان غالي قد حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة حسام البدري، ليغادر إلى الساحل الشمالي ويقض عطلته هناك، لمدة 48 ساعة قبل مباراة القطن الكاميروني أمس، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحرص حسام غالي على دعم زملائه في الفريق، في مواجهة القطن الكاميروني، التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز المارد الأحمر، ليتأهل إلى دور الثمانية من البطولة الإفريقية.

تفاصيل أزمة البدري وغالي

كانت قد نشبت مشادة كلامية بين حسام غالي وحسام البدري، المدير الفني للفريق، بعدما قرر البدري استبداله في الشوط الأول من مباراة إنبي، التي أقيمت منذ أسبوع وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وتسلم الأهلي فيها درع الدوري.