السعيد ينشر صورة له مع شيتوس وشوقي على البحر

حصل عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن من الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة حسام البدري، ليغادر إلى الساحل الشمالي، من أجل قضاء إجازة صغيرة.

وقام السعيد بنشر صورة له برفقة كلا من محمد شوقي و وائل رياض “شيتوس” ومحمد فاروق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، أثناء جلسوهم على أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

السعيد كان قد شارك في مباراة فريقه أمس أمام القطن الكاميروني، وساهم في تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني للفريق، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن عبد الله السعيد، قد تلقى عرضاً للرحيل إلى أحد الأندية السعودية، ولكن الأمر قوبل بالرفض من جانب حسام البدري، المدير الفني للفريق، مشيراً إلى أنه يعد من أحد الركائز الأساسية الذي يعتمد عليه في الفريق، ورحيله في هذا التوقيت بالتحديد سيضر النادي.