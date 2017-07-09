مفاجأة.. فسخ التعاقد مع “bein sport” القطرية

تقوم شركة “cne” بالمراجعة القانونية لجميع العقود ومذكرات التفاهم المبرمة مع شركة “bein sport” القطرية والتي تختص بإذاعة وتشفير المباريات الرياضية.

فسخ قناة “بي ان سبورت”

وتدرس الشركة كيفية فسخ التعاقدات الحالية إلى جانب عدم المد أو التجديد لفترات أخرى نظرا لما بدا من استغلال وعدم وجود منافسة أو شفافية من قبل شركة “bein”.

وأكدت شركة “cne” أنها ستراعى حقوق المشتركين الذين يستفيدون من إذاعة المباريات في الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تعكف على دراسة مدى جدوى استمرار مركز خدمة عملاء شركة Bein sport بالمنطقة الاستثمارية التكنولوجية، وأشارت إلى أن شركة Bein أنهت جميع اشتراكاتها داخل مصر على القمر الصناعى نايل سات.

قطر تتسبب في فسخ قناة ” بي ان سبورت”

و تقدمت العديد من الشركات بشكوى ضد شركة bein إلى جهات مختلفة بسبب محاولاتها الاحتكارية في إذاعة وبث المباريات خاصة المرتبطة بالفرق والأندية الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية.

وتمت مقاطعة القناة القطرية من قبل مصر وعدد من الدول العربية بسبب سياسات قطر، لتأتي المقاطعة للقناة كما تم مقاطعة دولة قطر.