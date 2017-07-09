المسابقات: مباراة القمة ستقام على هذا الملعب

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهات الأمنية، رفضت إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر انطلاقها يوم 17 يوليو الجاري، على ملعب السلام.

لجنة المسابقات توضح الملعب الأقرب لاستضافة القمة

وعلق عامر حسين، خلال تصريحات إذاعية، لراديو هيتس، أن ملعب الجيش باستاد برج العرب سيستضيف لقاء القمة بنسبة كبيرة.

قمة الأهلي والزمالك على هذا الملعب

وأضاف رئيس لجنة المسابقات، أن الاتحاد المصري أرسلت خطابات للأمانة العامة للقوات المسحلة، وننتظر الرد النهائي لتحديد ملعب إقامة المباراة.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك، يوم 17 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي حسمها المارد الأحمر للمرة الثانية على التوالي بعد تعادله أمام مصر المقاصة في الجولة الثلاثين بنتيجة 2-2.

وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه.

كانت مباراة الدور الأول انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد، سجلهما مؤمن زكريا والنيجيري جونيور أجايي.

يذكر ان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع ننهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمس بعد فوزه على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما يستضيف الزمالك نظيره أهلي طرابلس الليبي، اليوم على ملعب الجيش، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ولا سبيل أمام الزمالك سوى الفوز في المباراة وانتظار تعثر كابس يونايتد أمام اتحاد العاصمة.