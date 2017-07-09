الأمن يرفض إقامة قمة الأهلي والزمالك في السلام

رفضت الجهات الأمنية في مصر، إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ملعب السلام بختام مباريات الدوري المصري.

اتحاد الكرة يحدد ملعب جديد للقمة

وكان من المقرر ان تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب السلام الذي يخوض الفريق الأحمر مبارياته عليه في الدوري المصري.

إلا أن الأمن المصري رفض إقامة المباراة على ملعب السلام لأسباب أمنية، حيث أبلغ اتحاد الكرة المصري بالقرار في خطاب رسمي وصل إلى مقر الجبلاية عصر اليوم الأحد.

طوارئ في الجبلاية

ومن المقرر أن تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري جلسة خلال الساعات القادمة من أجل تحديد ملعباً جديداً للمباراة.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 17 يوليو الجاري في إطار مباريات الجولة 34 والأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة الأهلي أمام الزمالك هي آخر مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري، حيث ستنتهي كل الأندية من مبارياتهما قبل إقامة القمة.

الجدير بالذكر أن الأهلي ضمن التتويج بطلاً للدوري المصري الممتاز بصورة رسمية خلال الجولات السابقة من عمر البطولة.