خاص لـ”أخبار الاهلي”.. سموحة يخفض مطالبه للاستغناء عن محارب للأهلي

خفض مسؤولو نادي سموحة من مطالبهم المالية للاستغناء عن إسلام محارب لاعب الفريق للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

سفر فرج عامر يؤجل حسم انتقال محارب للأهلي

وكان نادي سموحة قد سبق وأن طلب الحصول على مبلغ 20 مليون جنية مصري للاستغناء عن محارب للأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

إلا أن الأهلي أبدى استياءه من الطلبات المالية المبالغ فيها من جانب سموحة، مبدياً استعداده للانسحاب من الصفقة خلال الفترة الحالية.

سموحة يخفض المبلغ لـ10 ملايين جنيه

وأكد مصدر في النادي الأهلي لـ”أخبار الأهلي” على أن إدارة سموحة قامت بتخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن محارب مقابل 10 ملايين جنية مصري.

وجاء تخفيض سموحة لمطالبه في الوقت الذي يصر فيه الأهلي على دفع مبلغ سبعة ملايين جنية فقط لإتمام الصفقة خلال الأيام القادمة.

وجاء سفر محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليؤجل إتمام الصفقة بصورة نهائية خلال الفترة الحالية.

وتنتظر إدارة الأهلي عودة عامر إلى مصر من جديدخلال الأيام القادمة من أجل حسم كافة الأمور الخاصة بالصفقة بصورة نهائية.