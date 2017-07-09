الأهلي يعلن موعد حضور “أزارو” للقاهرة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي على انتهاء أزمة التأشيرة الخاصة باللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الجديد.

الأهلي ينهي أزمة تأشيرة أزارو

وأشار عبد الحفيظ إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء نجحوا في استخراج التأشيرة الخاصة بوليد أزارو خلال الساعات الماضية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن أزارو سيصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة من مساء اليوم الأحد استعدادا للانضمام إلى تدريبات الفريق.

برنامج تدريبي مخصص لـ« أزارو»

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري قد خصص برنامج تدريبي معد خصيصاً لأزارو من أجل إعداده للموسم الجديد من البطولات المصرية.

وتعاقد الأهلي بصورة رسمية مع أزارو، حيث تم الإعلان عن الصفقة أثناء تواجد بعثة القلعة الحمراء في المغرب لمواجهة الوداد في دوري أبطال أفريقيا.

وسبق لأزارو أن لعب في صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي، قبل أن ينتقل منه إلى الأهلي، في ظل تواجده في صفوف المنتخب المغربي الأول أيضاً.

ومن المقرر ان يظهر أزارو في تدريبات النادي الأهلي خلال الأيام القادمة، حيث لن يتمكن من المشاركة في المباريات سوى بعد فتح باب القيد من جانب اتحاد الكرة المصري.