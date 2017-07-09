القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي

يلتقي مساء اليوم الأحد 9 يوليو، نادي الزمالك مع فريق أهلي طرابلس في مباراة قوية بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2017.

مباراة الزمالك وأهلي طرابلس على قنوات مفتوحة

ويلعب نادي الزمالك مباراته أمام أهلي طرابلس بهدف تحقيق الفوز من أجل المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الزمالك في الانتصار على أهلي طرابلس، منتظراً فوز اتحاد العاصمة الجزائري على كابس يونايتد بطل زيمبابوي من أجل التأهل إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن تنقل قناة نايل سبورت الأرضية، وكذلك الثانية الأرضية، مباراة الزمالك مع أهلي طرابلس مباشرة على التردد المفتوح.

كما تنقل قناة أرينا سبورت الأثيوبية مباراة الزمالك مع أهلي طرابلس أيضاً عبر القمر الصناعي عرب سات، والقمر الصناعي هيلاس سات.

الزمالك يرغب في تفادي الخروج من دوري أبطال أفريقيا

ويمتلك نادي الزمالك في رصيده خمس نقاط يحتل بهم المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري الأبطال.

ويتربع اتحاد العاصمة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثمان نقاط متساوياً مع أهلي طرابلس، بينما يأتي كابس ثالثاً بست نقاط، ثم الزمالك بخمس.

وفي حال فوز الزمالك على أهلي طرابلس، مع تعادل اتحاد العاصمة مع كابس أو فوزه عليه، فإن الفريقين المصري والجزائري سيتأهلان إلى دور الثمانية سوياً.

أما في حال فوز كابس يونايتد على اتحاد العاصمة فإن الفريقين سيتأهلان سوياً إلى ربع النهائي، بينما يودع الزمالك المسابقة مع أهلي طرابلس.

ويطمح الزمالك في مواصلة مشواره الأفريقي عن طريق تحقيق الفوز، أسوة بما فعله الأهلي في مباراته الأخيرة أمام القطن الكاميروني أمس السبت.

ويحتاج الزمالك لمحو آثار هزيمته الماضية أمام كابس يونايتد في الجولة الخامسة، والتي أحيت آمال بطل زيمبابوي في التأهل للدور القادم.

ويرغب البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك في قيادة فريقه نحو الفوز في المباراة للحفاظ على آماله بالبقاء في قيادة الفريق وعدم إقالته.

الجدير بالذكر ان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد هدد بإقالة إيناسيو من منصبه بعد الخسارة الماضية أمام كابس يونايتد.