مدرب الأهلي: الترجي أم صنداونز؟ من يريد اللقب لا يهمه المنافس

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي على أنه فريقه استطاع أن يحقق المطلوب في مواجهة القطن الكاميروني مساء أمس الأحد.

سليمان: الأهلي لا يخشى أي منافس

وشدد طارق سليمان على أن فوز فريقه في مواجهة القطن الكاميروني جاء بسبب تعامل اللاعبين مع المواجهة بجدية واحترام للفريق المنافس.

وحقق الاهلي الفوز على حساب القطن بثلاثة أهداف لواحد في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشدد سليمان على أن تعامل حسام البدري المدير الفني للفريق وجهازه المعاون بحذر مع المباراة أدى إلى زيادة أهميتها لدى اللاعبين.

وقال مدرب حراس الأهلي: ” لا يهمنا من سنواجه في دور الثمانية من دوري الأبطال، سواء الترجي أو صنداونز فلا فارق لدينا “.

وأكمل: ” من يريد الفوز باللقب لا يخشى أي منافس ويلعب ضد الجميع، علينا أن نحقق الانتصار تلو الآخر من أجل الوصول لهدفنا والتتويج بالبطولة “.

واختتم: ” لدينا مشوار هام في كأس مصر عندما نواجه وادي دجلة في دور الثمانية، وبعدها البطولة العربية ثم العودة أفريقياً من جديد، نستعد لكل هذه المباريات بدون راحة “.