عمرو جمال يكشف عن رسالة البدري له قبل مواجهة القطن

كشف عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، عن الرسالة التي وجهها له حسام البدري المدير الفني للفريق قبل مواجهة القطن الكاميروني أمس السبت.

«جمال» يؤكد رغبة الأهلي في الفوز بدوري الأبطال

وأشار جمال إلى أن تأهل النادي الأهلي إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا يعد أمراً طبيعياً، مؤكداً على سعي الفريق للتتويج باللقب القاري.

وقال مهاجم الأهلي: ” الأهلي تأل لمكانه الطبيعي، الاستمرار في البطولة والتأهل للمنافسة على اللقب يعد أمراً ليس بالجديد علينا “.

رسالة البدري لعمرو جمال

وأكمل: ” نثق في قدرتنا على تحقيق اللقب هذا الموسم بعدما خضنا موسماً محلياً مميزاً، وأثبتنا أن الاهلي هو الأفضل في مصر رقمياً وليس بالشعارات “.

وأضاف: ” حسام البدري عقد جلسة معي قبل مواجهة القطن بـ48 ساعة وأخبرني خلالها بأنني سأكون أساسياً في اللقاء “.

وأوضح : ” البدري وجه رسالة لي أكد خلالها على أنني سأسجل أهداف في شباك القطن، وأكد على ثقته في قدراتي وهو ما كان له مفعول السحر على مستواي في المواجهة “.

واختتم جمال: ” تسجيلي لهدفين هو ترجمة لمجهود الفريق ككل، لولا مجهود زملائي لما سجلت، ولولا تواجد جماهير الاهلي ومساندتهم القوية لما حققنا الفوز في اللقاء “.