«البدري» يدرس استبعاد إكرامي من مواجهة دجلة

يدرس حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد حارس مرمى النادي الأهلي شريف إكرامي، من مواجهة الفريق المقبلة أمام وادي دجلة في مسابقة كأس مصر.

الأهلي يواجه وادي دجلة في كأس مصر

وسيلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الأربعاء القادم، في إطار مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر لموسم 2016-2017.

ويفكر البدري في عدم الاستعانة بإكرامي خلال المباراة والاعتماد على اللاعب محمد الشناوي أو أحمد عادل عبد المنعم لحراسة مرمى الفريق.

الأهلي يفكر في هؤلاء بدلا من إكرامي

ويرغب البدري في منح الشناوي وعبد المنعم حساسية المباريات في الفترة المقبلة، إلى جانب منح إكرامي مزيد من الراحة.

وعانى إكرامي من الإصابة بالحزام الناري خلال الأيام الماضية، إلا أنه شارك في المباريات الأخيرة للاهلي بعدما حصل على حقن مسكنة.

وسيحسم البدري مصير إكرامي بصورة نهائية مساء اليوم الأحد بعد المران الذي سيخوه الفريق، والذي سيشهد غياب اللاعبين الأساسيين في مواجهة القطن الكاميروني أمس السبت.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على القطن مساء أمس السبت في ختام مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي.