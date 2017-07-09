أخبار الأهلي يعلن.. عرض جديد لضم معلول

حصل النادي الأهلي على عرضاً جديداً من أحد الأندية التركية التي ترغب في التعاقد مع التونسي “علي معلول” خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النصر السعودي يقاتل من أجل ضم معلول

وكان نادي النصر السعودي قد أرسل عرضاً رسمياً للأهلي من أجل التعاقد مع علي معلول خلال الفترة الحالية للانتقالات.

ويرغب النصر في تدعيم صفوفه قبل انطلاق مباريات المسابقات السعودية، مما أجبره على طلب التعاقد مع معلول رسمياً.

الأهلي يفاضل بين ” تركيا” و “السعودية” للانضمام معلول لهم

وعلم “أخبار الأهلي” أن معلول تلقى عرضاً من أحد الأندية التركية مساء أمس السبت، بعدما حصل على عرضاً من فريق جانجون الفرنسي خلال الأيام الماضية.

ويفاضل الأهلي بين العروض المقدمة لمعلول من أجل الموافقة على أحدهم، خاصة في ظل ارتفاع المقابل المادي المعروض على القلعة الحمراء للاستغناء عن اللاعب التونسي.

وعرض نادي النصر السعودي مبلغ ثلاثة ملايين يورو على الأهلي للاستغناء عن معلول، وهو العرض الأكبر بين جميع العروض المدقمة للاعب.

الجدير بالذكر أن إدارة القلعة الحمراء ستتخذ قرارها النهائي بشأن رحيل معلول خلال الأيام القادمة، بعد انتهاء حسام البدري المدير الفني للفريق من تحديد مطالبه بشان التعاقدات الجديدة أو الراحلين عن الفريق.