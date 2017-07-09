متعب يوضح حقيقة إعلانه اعتزال كرة القدم

كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن نيته اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

متعب يرد التحية لجماهير الأهلي

ونفى متعب بشكل قاطع أن يكون هناك نية لديه لإعلان اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد التحية التي مني بها من جماهير النادي الأهلي.

وأشار متعب، إلى أن ما يتردد عن اعتزاله لكرة القدم لا أساس له من الصحة، مؤكداً على أنه سيستمر في الملاعب خلال الموسم المقبل.

متعب: جماهير الأهلي لها دور كبير في نجاح الفريق

وأضاف لاعب الأهلي: ” تحيتي لجماهير الأهلي في الملعب بالانحناء لهم أقل رد على ما فعلوه معي، ولكن هذا لا يعني أنني سأرحل أو اعتزل كرة القدم “.

وأكمل: ” سعدت بما شاهدته من جماهير الاهلي في المدرجات، عودتهم من جديد أمر يسعدني واستمرارهم مطلوب من جانب جميع اللاعبين “.

واختتم: ” جماهير الأهلي كان لها دوراً كبيراً في نجاح الفريق في التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال، والانحناء امامهم أقل تقدير لما قدموه “.

الجدير بالذكر أن جماهير الأهلي قدمت تحية خاصة لعماد متعب بعد مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني أمس الأحد، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثة أهداف لواحد في دوري أبطال أفريقيا.