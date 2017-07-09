أعلن خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن الإصابة التي تعرض لها اللاعب عمرو جمال مهاجم الفريق خلال المباراة التي جمعت الأحمر مع القطن الكاميروني أمس السبت.

جمال يشارك في التدريبات غداً الأثنين

وأشار طبيب الأهلي إلى ان عمرو جمال تعرض للإصابة بإجهاد بسيط في عضلة السمانة خلال المباراة، مؤكداص على أنه لن يشارك في تدريبات اليوم الأحد.

ونجح عمرو جمال في تسجيل هدفين للأهلي خلال المباراة التي جمعته مع القطن مساء أمس السبت في ختام مباريات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

عمرو جمال سشارك بالتدريب غداً الاثنين

وأشار طبيب الأهلي إلى ان جمال سيكون جاهزاً للمشاركة في تدريب الاهلي بداية من غداً الأثنين استعداداً للمباريات المقبلة للفريق.

وتعرض جمال للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من زمن مباراة الأهلي والقطن، ليخرج من ملعب المباراة ليحل عماد متعب بدلاً منه في الوقت المتبقي من اللقاء.

واختتم طبيب الأهلي حديثه بالتأكيد على أن مهاجم الأهلي سيكون جاهزاً للمشاركة في المباراة المقبلة للفريق أمام وادي دجلة في ربع نهائي كأس مصر.