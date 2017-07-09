أخبار الأهلي يكشف.. تفاصيل عرض بيدفيست لضم عمرو جمال

تلقى النادي الاهلي عرضاً رسمياً من فريق بيدفيست الجنوب أفريقي للتعاقد مع اللاعب عمرو جمال مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عمرو جمال يتحدث مع البدري عن عرض بيدفيست

وتحدث عمرو جمال مع حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن العرض قبل ساعات من المواجهة التي جمعت الفريق مع القطن الكاميروني.

وعلم “أخبار الأهلي” أن بيدفيست طلب التعاقد مع عمرو جمال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، ولكن دون أن يذكر المقابل المادي الذي سيدفعه للقلعة الحمراء.

ورد الاهلي على العرض الجنوب أفريقي بالرفض في ظل عدم احتواءه على مقابل مادي لإتمام الصفقة، قبل أن يعود بيدفيست برد جديد.

بيدفيست يرحب بمقابل مدادي لأستعارة عمرو جمال

وجاء رد بيدفيست بترحيبه بدفع مقابل مادي لاستعارة عمرو جمال، بشرط أن يحدد الأهلي أولاً مطالبه المالية من أجل إتمام الصفقة من أجل مناقشتها من جانب إدارة النادي الجنوب أفريقي.

وعقد جمال جلسة مع حسام البدري لمعرفة موقفه من العرض الجنوب أفريقي، إلا أن المدير الفني للأهلي لم يمنحه رداً قاطعاً على استفساره.

وأوضح البدري لجمال، بأنه لم يحسم حتى الآن موقفه من الراحلين عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً على إتخاذه القرار النهائي خلال الأيام القليلة القادمة.