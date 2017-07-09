بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي طرابلس 9-7-2017 في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مباراة الزمالك وأهلي طرابلس مساء اليوم الاحد في ختام مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017.

مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي طرابلس اليوم 9-7-2017

يخوض نادي الزمالك مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأحد مباراة قوية وهامة أمام فريق أهلي طرابلس الليبي في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

بث مباشر مباراة الزمالك وأهلي طرابلس اليوم

يطمح نادي الزمالك لتحقيق الفوز على أهلي طرابلس من أجل المنافسة على أحد بطاقتي التأهل إلى دور الثمانية من دوري ابطال افريقيا.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، خلف أهلي طرابلس واتحاد العاصمة بثمان نقاط لكلاً منهما، ثم كابس يونايتد بست نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز على أهلي طرابلس من أجل إقصاء الفريق الليبي من البطولة نهائياً، والتأهل إلى دور الثمانية بصحبة اتحاد العاصمة.

إلا أنه من الضروري ألا يحقق فريق كابس يونايتد الفوز على حساب اتحاد العاصمة خلال المواجهة التي ستقام في الجزائر من أجل تحقيق الزمالك للتأهل.

وفي حال فوز كابس يونايتد على اتحاد العاصمة فإن الفريقين سيتأهلان سوياً إلى دور الثمانية، حتى وإن حقق الزمالك الفوز على اهلي طرابلس.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وأهلي طرابلس

يرغب البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للزمالك في انتصار فريقه على أهلي طرابلس خوفاً على مصيره مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد لوح بإقالة إيناسيو من منصبه خلال الفترة الماضية خاصة بعد الخسارة أمام كابس يونايتد.

إلا أن رئيس الزمالك تراجع عن موقفه من المدير الفني البرتغالي في ظل اقتراب موعد مباراة الفريق أمام أهلي طرابلس في البطولة الأفريقية.

ويتطلع الزمالك للانتصار على أهلي طرابلس من أجل الاستمرار في مشواره الأفريقي والابتعاد عن شبح الخروج المبكر من البطولة.

مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي طرابلس بث مباشر

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي بصورة خاصة وحصرية عبر قنواتهما للجماهير العربية.