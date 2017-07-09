التشكيل المتوقع للزمالك أمام أهلي طرابلس

استقر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه في مواجهة أهلي طرابلس الليبي التي تقام اليوم الأحد.

الزمالك يواجه أهلي طرابلس في مباراة مصيرية

ويلتقي نادي الزمالك مع أهلي طرابلس مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز على أهلي طرابلس من أجل التأهل إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية بصحبة اتحاد العاصمة الجزائري.

وتقام في نفس الموعد أيضاً مباراة اتحاد العاصمة أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوي، والتي ستكون حاسمة في مشوار الفريق المصري.

ويحتاج الزمالك لفوز اتحاد العاصمة أو تعادله مع كابس يونايتد على أقل تقدير من أجل التاهل مع الفريق الجزائري، بشرط تحقيقه للفوز على أهلي طرابلس.

وسيغيب عن الزمالك، النيجيري ستانلي أوهاويتشي، الذي يعاني من نزلة برد حادة خلال الساعات الماضية مما أدى لعدم قدرته على التواجد في المباراة.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع :محمد ناصف – محمود الونش – على جبر – حسني فتحي

خط الوسط : معروف يوسف – ابراهيم صلاح – شيكابالا – أيمن حفني – مصطفى فتحي

خط الهجوم : باسم مرسي