موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس 9-7-2017 في دوري ابطال افريقيا

سيكون موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي الاحد اليوم 9-7-2017 في دوري ابطال افريقيا من الجولة السادسة محل اهتمام كثير من جمهور الكرة الساحرة المستديرة، بعد فوز النادي الاهلي في مباراة تجمع بين الاحمر والقطن الكاميروني وانتهت المباراة بفوز النادي الاهلي المصري علي القطن الكاميروني بـ 3 اهداف مقابل هدف واحد.

حيث ان نادي الزمالك اليوم يطمع في الفوز علي منافسة في مباريات دوري ابطال افريقيا أهلي طرابلس بشتى الطرق لأن الفوز في مباراة الزمالك واهلي طرابلس سيؤهل كلا الفريقين الي الصعود الي الربع النهائي من دوري ابطال افريقيا وهو ما يجعل القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس محط اهتمام كبير من الجمهور لمشاهدة مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في البث المباشر.

موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس والقنوات الناقلة بعد تحديدها من الاتحاد الافريقي لكرة القدم

الاتحاد الافريقي لكرة القدم قام بتحديد موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس اليوم الاحد وحدد الموعد بالساعات حيث ان المباراة تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت السعودية في دوري ابطال افريقيا.

جدول موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الزمالك وأهلي طرابلس 9:00 مساء Bein sports

الاخبار الواردة عن مباراة الزمالك وأهلي طرابلس اليوم في دوري ابطال افريقيا

وفي مباراة اليوم يقوم نادي الزمالك المصري بالدخول اليها وهو في المركز الرابع في دور المجموعات برصيد خمس نقاط فقط بينما يدخل نادي أهلي طرابلس الليبي المنافس له علي كرسي التأهل برصيد ثمان نقاط وهو ما يجعل نادي أهلي طرابلس في وضع افضل بكثير حيث اذا حصل تعادل في المباراة يستطيع نادي أهلي طرابلس التأهل الي دور الثمانية.

الزمالك في وضع محرج بسبب ازمة الادارة الفنية.

الازمة تكمن في رحيل المدير الفني لنادي الزمالك ايناسيو او بقائه، حيث ان جمهور نادي الزمالك يخشي تأثر لاعبي النادي الابيض امام الفريق المنافس بسبب الازمة التي نشأت بين مرتضي منصور وايناسيو بعد خسارة النادي في المباراة السابقة.

حيث تعتبر مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي مباراة مصيرية للفارس الابيض بينما فوز أهلي طرابلس او تعادله سيعطيه ميزة الصعود الي دور الثمانية في دوري ابطال افريقيا.

حيث ان الفارس الابيض بعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي انتهت بفوز نادي الزمالك اعطي دفعه قوية للاعبين ولكن نادي الزمالك الان هو في عنق الزجاجة وليس له طريق اخر سوي الفوز علي منافسه في مباريات دوري ابطال افريقيا.