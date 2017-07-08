البدري: بطولة أفريقيا هدفنا.. تعرف على تصريحات مدرب الأهلي كاملة

أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير على القطن الكاميروني بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة المقامة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسةوالأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وصرح البدري عقب اللقاء بأن خبرة لاعبي الأهلي تجاوزت تقدم القطن بهدف، كما شكر كل لاعبي الأهلي على جهدهم في المرحلة السابقة.

وأكد مدرب الأهلي أن الفوز بأبطال أفريقيا هدف الأهلي القادم بعد الفوز بالدوري، مشيرا إلى أن دور الثمانية صعب على جميع الأندية

بدأت المباراة بسيطرة أهلاوية، وأهدر النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك القطن الكاميروني، بعدما أهداه عبد الله السعيد، فرصة ذهبية للتقدم، إلا ان الأخير سددها أعلى المرمى، لتردد الكرة هجمة مرتدة، في الدقيقة 12، ليتقدم القطن الكاميروني بالهدف الأول في شباك إكرامي.

وبعد دقيقتين فقط، سدد عمرو جمال، الكرة، لتسكن شباك حارس مرمى القطن الكاميروني، مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 33، أضاف عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي، الهدف الثاني، عن طريق تمريرة رائع من مؤمن زكريا، سددها السعيد بقوة في شباك القطن الكاميروني.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 54، عزز عمرو جمال، تقدم الأهلي بالهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليضع الأهلي قدمًا في ربع نهائي البطولة.

كان حسام البدري، المدير الفني للاهلي، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من،

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع :أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمنزكريا، أجايي

وفي الهجوم :عمرو جمال

بهده النتيجة، احتل الاهلي وصافة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، واقتنص الوداد المغربي الصدارة بعد فوزه بهدف دون رد على زاناكو الزامبي، ليتأهل الثنائي العربي الأهلي والوداد المغربي إلى ربع نهائي البطولة.