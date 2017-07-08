“متعب” يتلقى تحية “حارة” من جماهير الأهلي خلال لقاء القطن

حرصت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة حاليًا في مدرجات ملعب الجيش، باستاد برج العرب، في مدينة الإسكندرية، على تشجيع عماد متعب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في صفوف المارد الأحمر، أثناء نزوله خلال مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني، بديلًا لعمرو جمال.

واضطر حسام البدري، المدير الفني للاهلي، على إجراء تغيير بنزول عماد متعب، في الدقيقة 83، بدلًا من عمرو جمال، الذي تعرض لإصابة خلال المباراة.

وتلقى متعب التهنئة من قبل الجماهير الحمراء، التي تحمل لمتعب كل التقدير والاحترام.

كان عمرو جمال، قد سجل هدفين خلال مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني، المقامة حاليًا على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجمعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة، يحتل بها وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ويتأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة.

يذكر ان الوداد متقدم على نظيره زاناكو بهدف دون رد.