صلاح تعليقًا على ثلاثية الأهلي: “ناقص أبو تمارا”

حرص الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وليفربول الإنجليزي، على الاحتفال بثلاثية لاعبي الأهلي، في شباك القطنالكاميروني،خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسةوالأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

كان عمرو جمال، لاعب الأهلي، قد سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى شباك حارس مرمى القطن الكاميروني، في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعدما تقدم الفريق الكاميروني في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 33 من تسديدة سكنت شباك حارس القطن.

ومع بداية احداث الشوط الثاني، اضاف الغزال، الهدف الثالث لفريقه والثاني له، في الدقيقة 54.

وكتب صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، “ياساتر عمرو وعبدالله في يوم واحد، ناقص أبو تمارا وكده اليوم خلص”.