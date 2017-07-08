“الغزال” يعزز حظوظ الأهلي في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

أضاف عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثالث لفريقه والثاني له، في مرمى القطن الكاميروني، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسةوالأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وشهدت الدقيقة 54، عرضية من علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، لتجد رأسية عمرو جمال، الذي سددها مباشرة في مرمى الفريق الكاميروني.

كانت احداث الشوط الأول، انتهت لصالح المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف، سجلها عمرو جمال في الدقيقة 14، وعبد الله السعيد في الدقيقة 33.

كان حسام البدري، المدير الفني للاهلي، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من،

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع :أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمنزكريا، أجايي

وفي الهجوم :عمرو جمال

ويحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما ياتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فاحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن لحجز بطاقة تأهله إلى دور ربع نهائي البطولة الأفريقية.