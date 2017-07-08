التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين الوداد وزاناكو

انتهى الشوط الأول بين فريقي الوداد المغربي، وزاناكو الزامبي بالتعادل السلبي، خلال المباراة المقامة بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسةوالأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويحتاج الوداد المغربي للفوز في تلك المباراة للحفاظ على آماله في التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

يحتل الوداد المغربي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة، بينما يأتي الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، أما القطن الكاميروني فيتواجد في المرتبة الأخيرة بدون نقاط.

يذكر أن الأهلي تقدم على القطن الكاميروني بثنائية مقابل هدف في الشوط الأول، سجلهما عمرو جمال، وعبد الله السعيد.