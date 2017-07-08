“صلاح” يحتفل بهدف الغزال في مرمى القطن

احتفل الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وليفربول الإنجليزي، بهدف زميله في صفوف الفراعنة عمرو جمال، لاعب الأهلي، الذي سجله منذ قليل في شباك القطن الكاميروني، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسةوالأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

كان عمرو جمال، لاعب الأهلي، قد سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى شباك حارس مرمى القطن الكاميروني، في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعدما تقدم الفريق الكاميروني في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وكتب صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تيوتر”، “الغزاااااااااااااااال”، احتفالًا بهدف الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما ياتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فاحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن لحجز بطاقة تأهله إلى دور ربع نهائي البطولة الأفريقية.