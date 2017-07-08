“السعيد” يحيي آمال الأهلي ويتقدم بالهدف الثاني في مرمى القطن

أحرز عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في شباك حارس مرمى القطن الكاميروني ، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسةوالأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 33، عن طريق تمريرة رائع من مؤمن زكريا، سددها عبد الله السعيد بقوة في شباك القطن الكاميروني.

كان عمرو جمال، لاعب الأهلي، سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى شباك حارس مرمى القطن الكاميروني، في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعدما تقدم القطن الكاميروني بالهدف الأول في شباك إكرامي، من هجمة مرتددة في الدقيقة 12.

كان حسام البدري، المدير الفني للاهلي، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من،

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع :أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمنزكريا، أجايي

وفي الهجوم :عمرو جمال

ويحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما ياتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فاحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن لحجز بطاقة تأهله إلى دور ربع نهائي البطولة الأفريقية.