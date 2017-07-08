القطن يحرز هدفًا من خطأ دفاعي.. والغزال يتعادل

أهدر النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك القطن الكاميروني، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسةوالأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

اهدى عبد الله السعيد، زميله أجايي، فرصة ذهبية للتقدم، إلا ان الأخير سددها أعلى المرمى، لتردد الكرة هجمة مرتدة، في الدقيقة 12، ليتقدم القطن الكاميروني بالهدف الأول في شباك إكرامي.

وبعد دقيقتين فقط، سدد عمرو جمال، الكرة، لتسكن شباك حارس مرمى القطن الكاميروني، مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 14.

كان حسام البدري، المدير الفني للاهلي، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من،

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع :أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمنزكريا، أجايي

وفي الهجوم :عمرو جمال

ويحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما ياتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فاحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن لحجز بطاقة تأهله إلى دور ربع نهائي البطولة الأفريقية.