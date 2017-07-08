بالفيديو.. الحكم يتغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي امام القطن

تغاضى حكم مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني، عن احتساب ركلة جزاء، صحيحة للمارد الأحمر، خلال مباراة الفريقين، المقامة حاليًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ولمس اللاعب دايو، الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء.

كان حسام البدري، المدير الفني للاهلي، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من،

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع :أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمنزكريا، أجايي

وفي الهجوم :عمرو جمال

ويحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما ياتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فاحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن لحجز بطاقة تأهله إلى دور ربع نهائي البطولة الأفريقية.