بالفيديو.. استقبال حافل من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة القطن

شهدت مدرجات ملعب الجيش، باستاد برج العرب، استقبال حافل من قبل الجماهير، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء نزولهم إلى أرض الملعب، لإجراء عمليات الإحماء، استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني، في التاسعة مساء اليوم السبت.

ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز ف تلك المواجهة لحجز بطاقة تأهله إلى دور الثمانة من منافسات البطولة.

كان حسام البدري، المدير الفني للفريق الحمر، قد أعلن منذ قليل، عن تكشيل فريقه الرسمي، الذي يستعد لخوض المباراة، وجاء كالاتي:

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع :أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، أجايي

وفي الهجوم :عمرو جمال

يحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما ياتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فاحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة.

يذكر أن الوداد المغربي سيواجه نظيره زاناكو الزامبي ضمن منافسات المجموعة ذاتها.