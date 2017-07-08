دكة بدلاء الأهلي أمام القطن.. “متعب وجمعة”

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة حسام البدري، عن التشكيل الرسمي لمباراة المارد الأحمر، أمام نظيره القطن الكاميروني، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية.

وجاء التشكيل كالاتي

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع :أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، أجايي

وفي الهجوم :عمرو جمال

بينما جلس كلًا من محمد الشناوي، صبري رحيل، كريم نيدفيد، عماد متعب، رامي ربيعة، وليد سليمان، صالح جمعة، على دكة البدلاء.

يحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما ياتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فاحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن لحجز بطاقة تأهله إلى دور ربع نهائي البطولة الأفريقية.

يذكر أن الوداد المغربي سيواجه نظيره زاناكو الزامبي ضمن منافسات المجموعة ذاتها.