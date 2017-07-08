رغم استبعاده.. “غالي” يساند زملاؤه من مدرجات برج العرب

أعلن حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سيتواجد في مدرجات ستاد برج العرب، لدعم زملاؤه اللاعبين، قبل مواجهة القطن الكاميروني، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد غالي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أنه سيتواجد في مدرجات ملعب الجيش، رغم خروجه من قائمة اللقاء، للشد من أزر الفريق، لحسم التأهل للدور المقبل، مضيفًا، “مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار”.

وكانت أزمة نشبت بين الجهاز الفني بقيادة البدري، وحسام غالي، خلال شوطي لقاء المصري البورسعيدي، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، وتم تغريم اللاعب نحو 500 ألف جنيه، نظرًا لما بدر منه، واتسكمالًا للعقاب التأديبي، فقد تم استبعادهم من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة القطن مساء اليوم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما ياتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فاحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن لحجز بطاقة تأهله إلى دور ربع نهائي البطولة الأفريقية.

يذكر أن الوداد المغربي سيواجه نظيره زاناكو الزامبي ضمن منافسات المجموعة ذاتها.