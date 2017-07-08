بالصور.. سقوط لاعب أياكس في الملعب وسط بكاء زملاؤه

تعرض المغربي عبد الحق نوري، لاعب فريق أياكس الهولندي، لأزمة قلبية، خلال مباراة فريقه “الودية” أمام فيردر بريمن الألماني، التي أقيمت ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وسقط نوري على الأرض مغشيًا عليه دون صدام مع احد أو كرة مشتركة مع أحد اللاعبين، ليقوم الحكم بإيقاف اللعب، ثم استدعاء الجهاز الطبي الذي حاول الإسراع في عملية علاجه، قبل دخول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب، ثم هبوط طائرة هليكتوبر “مسعفة” لنقل اللاعب إلى المشفى.

وظهرت علامات التأثر والبكاء على لاعبي الفريقين، وسط ذهول البعض الاخر.

وطالب الجميع الدعاء لنوري بالشفاء العاجل.