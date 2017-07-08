بالصور.. جماهير الأهلي تملئ جنبات برج العرب قبل لقاء القطن

جماهير الأهلي تتوافد على ستاد برج العرب

توافدت جماهير النادي الأهلي، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، لدعم ومؤازرة فريقها، قبل مواجهة القطن الكاميروني، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كانت الجهات الأمنية قد وافقت على زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع، بناء على كلب من إدارة القلعة الحمراء، نظرًا لأهمية المباراة، وحاجة الفريق الأحمر لدعم ومساندة الجماهير.

وبدأت الجماهير في التوافد على الملعب منذ الساعة الثالثة عصرًا، وكثفت قوات الأمن تواجدها على الطريق الصحرواي وحتى الوصول إلى بوابات الاستاد.

موقف الأهلي

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن لحجز بطاقة تأهله إلى دور ربع نهائي البطولة الأفريقية، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما ياتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فاحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة.