مجموعة الأهلي.. مدرب الوداد عن مواجهة زاناكو: سنحقق الفوز

أكد الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، على ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق الأحمر، التي تستعد لمواجهة زاناكو الزامبي، في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأضاف عموتة، في تصريحات صحفية، أنه مباراة اليوم، هي مباراة الموسم بالنسبة لبطل الدوري المغربي، خاصة في ظل مطالبات جماهير الوداد، بتحقيق لقب دوري الأبطال هذا الموسم الحالي، لتحقيق حلم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار مدرب الوداد، إلى أنه غياب لاعبيه الأجانب سيؤثر كثيرًا على مستوى الفريق، ولكنه على ثقة كبيرة بقدرة القوام الموجود على سد الفراغ وتحقيق الفوز،

يذكر ان زاناكو يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الوداد المغربي الوصافة برصيد 9 نقاط، ويحتاج الأخير للفوز في تلك المباراة لضمان تأهله غلى دور ربع النهائي من منافسات البطولة، خاصة وأن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، ولديه مباراة أمام القطن الكاميروني في التاسعة مساءًا ضمن منافسات الجولة ذاتها.