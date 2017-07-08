هاشتاج #أفريقيا_يا_أهلي يتصدر تويتر قبل مواجهة القطن

دشنت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج، حمل عنوان #افريقيا_يا_أهلي، في إشارة لمطالبة الجماهير الحمراء، من لاعبيها الفوز في مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش، باستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتصدر الهاشتاج، قائمة تويتر، وانهالت التعليقات التي تطالب اللاعبين بضرورة التركيز وفرض الجدية، لحسم المباراة بنتيجة إيجابية لصالح الفريق الأحمر، حيث أن لابديل عن الفوز في لقاء اليوم، لححز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما ياتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فاحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة.

كانت الجهات الأمنية، قد وافقت على حضور، 20 ألف مشجع للمباراة، كما قرر مجلس إدارة الأهلي برئتسة محمود طاهر، حضور المباراة، لتدعيم الفريق الأحمر في مباراته الهامة.

وبدأت الجماهير في التوافد على الملعب منذ الساعة الثالثة عصرًا،وثفت قوات الأمن تواجدها على الطريق الصحرواي وحتى الوصول إلى بوابات الاستاد.