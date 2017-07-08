بالفيديو.. ليفربول تحتفي بالمران الأول لـ”صلاح”

شهد اليوم السبت، ظهور الدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، والمنضم حديثًا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، في مران فريقه لأول مرة.

وتواجد صلاح، ضمن كتيبة الريدز، لبدء تحضيرات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد، تحت قيادة ألمانية بزعامة يورجن كلوب، المدير الفني لليفر.

ونشرت الصفحة الرسمية لليفر، عبر حسابها الرسمي عبر موقع التدوين الصغير “تويتر”، فيديو لمران صلاح الأول، وكتبت عليه “الظهور الأول لصلاح”.

وظهر صلاح، رفقة زملاؤه في الفريق، وارتدى القميص الخاص بليفربول، وظهرت عليه ملامح الجدية في التدريبات، حيث سيواجه لاعب منتخب مصر تحدي كبير، هذا الموسم، للدخول في تشكيلة الفريق الإنجليزي،وسط مخبة من أفضل نجوم العالم.

كان صلاح، قد انضم إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، لمدة 5 مواسم، قادمًا من روما الايطالي، في صفقة باتت هي الأغلى في تاريخ قلعة الأنفليد، حيث دفعت إدارة الريدز مبلغًا ماليًا وصلت قيمته إلى 42 مليون استرليني، لتصبح صفقة انتقال صلاح إلى صفوف ليفربول هي الأغلي عربيًا ومصريًا حتى الآن.