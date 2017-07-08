بالفيديو.. جماهير الأهلي تتوافد على برج العرب لمساندة فريقها أمام القطن

تواصل جماهير الاهلي، زحفها إلى ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، من أجل دعم ومؤازرة فريقها، خلال مباراته الحاسمة اليوم السبت، أمام نظيره القطن الكاميروني، المقرر انطلاقها في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كانت الجهات الأمنية، قد وافقت على حضور، 20 ألف مشجع للمباراة، كما قرر مجلس إدارة الأهلي برئتسة محمود طاهر، حضور المباراة، لتدعيم الفريق الأحمر في مباراته الهامة.

وبدأت الجماهير في التوافد على الملعب منذ الساعة الثالثة عصرًا، وكثفت قوات الأمن تواجدها على الطريق الصحرواي وحتى الوصول إلى بوابات الاستاد.

يحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما ياتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فاحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وانفرد زاناكو الزامبي بالصدارة وفي جعبته 11 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن لحجز بطاقة تأهله إلى دور ربع نهائي البطولة الأفريقية.

يذكر أن الوداد المغربي سيواجه نظيره زاناكو الزامبي ضمن منافسات المجموعة ذاتها.