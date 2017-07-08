شدوى تنشر فيديو جديد لها وتوجه رسال لـ “كهربا”

ظهرت شدوى الحضري، نجلة عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق التعاون السعودي حديثاً، في فيديو جديد، وهي تداعب أسد صغير بأحد الكافيهات برفقة زملائها.

كانت شدوى قد فسخت خطوبتها مع كهربا، منذ أسبوع، لأسباب عائلية، وشن كل منهما هجوما على الأخر.

الحرب بين كهربا وشدوى بعد فسخ الخطوبة

بدأت شدوي بنشر صورة لها برفقة والديها وقامت بحذف هربا من الصورة، وعلقت عليها قائله: ” الجميع يذهب وأنتم تبقون” في إشارة منها إلى كهربا، ولم تمر سوي عدة أيام قليلة، حيث جاء الرد من كهربا، المنضم حديثاً إلى نادي التعاون السعودي، حيث قام بنشر صورة له ، عبر حسابه الشخصي على موقع الصورة الصغيرة” إنستجرام” وعلق عليها ” اللي باعنا خسر دلعنا”.

يذكر أن محمود عبد المنعم “كهربا” انضم منذ أيام إلى اتحاد جدة السعودي مرة أخري، بعد أن وافق مسئولي نادي الزمالك، على تجديد إعارته إلى النادي السعودي، بعد أن كان المستشار مرتضي منصور ، رافض الأمر تماما.