الإنتاج الحربي يخطف نجم الأهلي

نجحت إدارة نادي الإنتاج الحربي، في التعاقد مع لاعب الأهلي الأسبق، وظهير أيسر أسوان الحالي، أحمد شديد قناوي، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

كان عقد شديد قناوي، قد انتهى في نهاية الموسم الحالي، لينتقل إلى صفوف الإنتاج الحربي، في صفقة انتقال حر.

وكان مختار مختار، المدير الفني للعجلات الحربية، أوصى بالتعاقد مع لاعب الأهلي الأسبق، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

كان الإنتاج الحربي، قد أنهى موسمه في الدوري الممتاز في المركز الثالث عشر، برصيد 33 نقطة.

يذكر أن أحمد شديد قناوي، لعب للأهلي والمصري وطلائع الجيش وأخيراً أسوان.