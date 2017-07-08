هل يتواجد “غالي” في مدرجات برج العرب لمؤازرة زملاؤه أمام القطن؟

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة هامة ومصيرية في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش، باستاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المارد الأحمر بحاجة اليوم للدعم والمساندة من قبل الجماهير، ووافقت الداخلية على زيادة عدد المشجعين إلى 20 ألف، من المقرر أن تملئ جنبات ستاد الجيش ببرج العرب مساء اليوم.

ولكن، هل يتواجد قائد الفريق، حسام غالي، في المدرجات لدعم ومؤازرة زملاؤه خلال مواجهة اليوم؟

كانت مشادة قد نشبت بين غالي، والجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة حسام البدري، خلال شوطي مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت الثلاثاء الماضي، وأبدى قائد الأهلي، اعتراضه على التغيير في الدقيقة 47، بنزول أحمد رمضان “بيكهام”، بدلًا من غالي، لينفعل الأخير بشكل غير لائق، ويترك المباراة، ويتوجه إلى فندق الإقامة.

استبعاد غالي لأسباب تأديبية

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر، توقيع عقوبة مالية كبيرة على كابيتانو الفريق، وصلت قيمتها 500 الف جنيه، نظرًا لما بدر منه، خاصة وأنه القائد ولابد أن يكون قدوة لزملاؤه.

واستكمالًا للعقاب التأديبي، قرر حسام البدري، المدير الفني للأهلي، استبعاد غالي، من قائمة الفريق الأحمر التي تستعد لمواجهة القطن في التاسعة مساءً، بالاضافة لمنحه راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات.

غالي، لا يقتصر دوره داخل الملعب فقط، بل يمتد إلى خارجه، وعليه التواجد اليوم في مدرجات برج العرب لمؤارزة زملاؤه وتهدئة الأوضاع داخل الفريق الأحمر، خاصة وأن اللاعبين مطالبين بالفوز في لقاء اليوم، لحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من منافسات البطولة.

قرر حسام غالى قائد فريق الأهلى حضور مباراة القطن الكاميرونى بمدرجات برج العرب لمؤزرة زملائه بالفريق فى هذا اللقاء المهم، الذى يحتاج المارد الأحمر فيه للفوز من أجل التأهل لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

كان حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، استبعد حسام غالي من لقاء القطن الليلة، على خلفية الأزمة التى وقعت بينهما فى مباراة المصرى الثلاثاء الماضى بالدورى، وتم تغريم اللاعب مالياً لرفضه الاستبدال فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وينوى حسام غالي حضور مباراة الليلة من ملعب برج العرب لدعم زملائه والجهاز الفنى فى هذه المباراة المهمة بعيداً عن أزمته مع البدرى.