ننشر كواليس لاعبي الأهلي في الفندق قبل مواجهة القطن

سادت حالة من التفاؤل على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء تناول وجبة الغذاء، في فندق الإقامة في مدينة برج العرب بالاسكندرية، قبل مواجهة القطن الكاميروني في التاسعة مساءً.

الأهلي يستعد لمواجهة القطن

وظهرت ملامح التركيز على اللاعبين، حيث لا سبيل أمام الفريق الأحمر اليوم سوى الفوز بالمباراة، لضمان تأهله إلى دور الثمانية من منافسات البطولة.

ومن المنتظر، أن يعقد حسام البدري المدير الفني للفريق، محاضرة أخيرة مع لاعبيه، في السادسة والنصف مساءً، لوضع الرتوش الأخيرة على خطة الفريق، والإعلان عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به اللقاء.

ويستضيف المارد الأحمر، نظيره القطن الكاميروني، في التاسعة مساء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موقف الأهلي من جدول المجموعة

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فيحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وينفرد زاناكو الزامبي بصدراة المجموعة وفي جعبته 11 نقطة.